|США отменили пошлины на алюминий и сталь для ряда стран
|23.03.2018 12:26
|
Пошлины в размере 25% на алюминий и 10% на сталь приостановлены для ряда странБелый дом решил приостановить действие пошлин на алюминий и сталь из ряда стран.
Фото: из свободных источников
Пошлины в размере 25% на алюминий и 10% на сталь приостановлены для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Южной Кореи, Мексики и стран ЕС, - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает CNBC .
Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к вводу пошлин на китайские товары на сумму $ 60 млрд.
Также Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжение вступят в силу 23 марта. Из перечня стран пока исключены Мексика и Канада.
Меркель осудила введение Соединенными Штатами пошлин на металлы.
Украинское правительство заявляло, что работает над тем, чтобы вывести товары украинской металлургии из-под действия американских пошлин.
Поделитесь статьей с друзьями