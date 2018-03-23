Пошлины в размере 25% на алюминий и 10% на сталь приостановлены для ряда стран

Пошлины в размере 25% на алюминий и 10% на сталь приостановлены для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Южной Кореи, Мексики и стран ЕС, - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает CNBC .

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к вводу пошлин на китайские товары на сумму $ 60 млрд.

Также Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжение вступят в силу 23 марта. Из перечня стран пока исключены Мексика и Канада.

Меркель осудила введение Соединенными Штатами пошлин на металлы.