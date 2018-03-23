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США отменили пошлины на алюминий и сталь для ряда стран
23.03.2018 12:26
США отменили пошлины на алюминий и сталь для ряда стран
Пошлины в размере 25% на алюминий и 10% на сталь приостановлены для ряда стран
Белый дом решил приостановить действие пошлин на алюминий и сталь из ряда стран.
США отменили пошлины на алюминий и сталь для ряда стран Фото: из свободных источников

Пошлины в размере 25% на алюминий и 10% на сталь приостановлены для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Южной Кореи, Мексики и стран ЕС, -  заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает CNBC .

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к вводу пошлин на китайские товары на сумму $ 60 млрд.

Также Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжение вступят в силу 23 марта. Из перечня стран пока исключены Мексика и Канада.

Меркель осудила введение Соединенными Штатами пошлин на металлы.

Украинское правительство заявляло, что работает над тем, чтобы вывести товары украинской металлургии из-под действия американских пошлин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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