|В Киеве не разминулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие
|23.03.2018 12:27
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В пятницу, 23 марта, в Киеве на проспекте Бандеры столкнулись маршрутка и троллейбус, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
По полученным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на остановке возле ТЦ Skymall. Пострадали только пассажиры троллейбуса. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте аварии, а еще одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Стоит отметить, что троллейбус не получил значительные повреждения и уехал с места ДТП.
Как сообщал svodka.net.uа, в ночь на пятницу, 23 марта, в столице Украины на ходу произошло возгорание общественного троллейбуса.
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