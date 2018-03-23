В ближайшие несколько дней в южных и центральных областях Украины
могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в
Украинском гидрометцентре. В Украине потеплеет Фото: ЕРА "Ночные
температуры перейдут на положительные значения, и дневная
температура также уже будет в большинстве областей +8…+14° тепла,
до +15…+16° тепла к концу недели", – отметили в
Гидрометцентре.В ближайшие несколько дней в южных и центральных
областях могут быть осадки в виде мокрого снега и
дождя."Температура ночью еще будет минусовой – -8…-14° в
большинстве областей, дневная – от -2…+4°. На юге и западе
может быть уже до +8°", – добавили в пресс-службе.20 марта
синоптик Наталья Диденко сообщала, что до 25–26 марта в Украине
будут продолжаться снегопады.
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