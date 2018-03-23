|НБУ в прошлом году утилизирует почти 750 млн банкнот на 48 млрд грн
|23.03.2018 12:34
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Были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн. ШтукНациональный банк Украины в 2017 году утилизирует изношенных и поврежденных гривневых банкнот на сумму 48 млрд 355,5 млн. гривен.
Фото: з вільних джерел
"В течение 2017 Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн. штук на сумму 48 млрд 355 500 000 гривен", - сообщили в НБУ в ответе на запрос "УНН".
В частности, изъяты деньги таких номиналов:
1 грн - 83400000 шт. на сумму 83,4 млн. грн;
2 грн - 63 млн шт. на сумму 125,9 млн. грн;
5 грн - 77500000 шт. на сумму 387,4 млн. грн;
10 грн - 85100000 шт. на сумму 850,7 млн. грн;
20 грн - 71700000 шт. на сумму 1 434,6 млн. грн;
50 грн - 128 600 000 шт. на сумму 6 430,9 млн. грн;
100 грн - 129 800 000 шт. на сумму 12 984,5 млн. грн;
200 грн - 96700000 шт. на сумму 19 335,2 млн. грн;
500 грн - 13400000 шт. на сумму 6 722,8 млн. грн.
Заметим, изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.
Напомним, Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.