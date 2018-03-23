Банкротство в Украине может стать настоящей модой. Банкротами смогут себя объявлять не только предприятия, но и обыкновенные люди.

У них будет свой арбитражный управляющий, им утвердят очередность кредиторов, списание безнадежной задолженности. Разумеется, с учетом специфики этой категории дел, пишет со ссылкой на .

Дела о банкротстве физлиц должны будут рассматриваться хозяйственным судом по месту их жительства. Инициировать банкротство смогут сами люди или их кредиторы.

Все это описано в принятом депутатами за основу Кодексе Украины по процедурам банкротства (№8060). Кодекс состоит из двух книг: первая касается банкротства юрлиц, а вторая — восстановления платежеспособности физического лица, в частности, признание физического лица банкротом в случае его неспособности выполнять свои имущественные обязательства.

Кого это касается

В самом процессе нет ничего предосудительного. Юристы уверяют, что банкротство — это образованный способ защиты должника. Ведь пока гражданин Украины должен платить по долгам, несмотря ни на что, а после смерти эта обязанность переходит его наследникам (лицам, официально вступившим в наследство).

Управляющий партнер ЮК «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко, например, уверен, что новый механизм признания банкротами физлиц поможет честным, но неудачливым должникам сначала реструктуризировать свои долги, а в случае невозможности погасить их — заслужить списания обязательств.

Собственно, следовательно права на банкротство и списание долгов, по новому закону, могут лишить за сокрытие активов, а также за попытки заранее переписать имущество на других лиц или создать искусственный долг перед «своим» кредитором.

Такое же наказание ждет тех, кто будет должен подавать в суд заявление о банкротстве, но не сделает этого. Речь идет о:

физлицах, чей общий долг превышает 300 минимальных зарплат (сейчас 1,12 млн грн); физлицах-предпринимателях, чей долг превысит 500 минзарплат (1,86 млн грн); тех, кто потерял единственный источник дохода, например, работу. В том числе вследствие болезни или иных обстоятельств; должен одному из своих кредиторов столько, что это оставит остальных кредиторов ни с чем.

Юристы напоминают, что долги по кредитам на отдых, развлечения, покупку предметов роскоши, а также проигранные в азартных играх и пари деньги не подлежат реструктуризации и списанию. Договариваться можно о насущных вещах, например, об ипотечных задолженностях или займах на покупку машин.

Инициировать банкротство может как сам человек, так и его кредитор. Старший адвокат Eterna Law Артем Кузьменко уточнил, что процедура банкротства может запускаться, когда станет конечно, что заемщик не может обслуживать имеющиеся обязательства.

Для этого принятым в первом чтении законопроектом вносятся изменения в Гражданский кодекс. В новой статье 48-1 указано, что в этом случае может быть открыто производство по делу о банкротстве и введена процедура реструктуризации долгов. Если это не помогает — человека позволяется признать банкротом с применением к нему процедур удовлетворения прав кредиторов по правилам Кодекса о банкротстве.

Как инициировать банкротство

Размениваться по мелочам никто не будет. В законопроекте прописана конкретная сумма, с которой в принципе может запускаться процедура банкротства. Это 100 минимальных зарплат для человека и 300 минималок — для физлица-предпринимателя, то есть 372,3 тыс. грн. и 1,1 млн. грн., соответственно. Конечно же речь идет о бесспорных суммах — признанных должниками и кредиторами: не оспариваемых в судах, а утвержденных окончательно — сторонами или судом. Достаточно допустить просрочку платежей в течение двух месяцев и можно говорить о процедуре банкротства.

Человек может потребовать признать себя банкротом если:

Он прекратил погашать кредиты или платит меньше половины месячных платежей по каждому из кредитных договоров в течение двух месяцев. У него не осталось имущества, за счет которого могут быть погашены долги и это зафиксировано постановлением исполнительного производства. Его общий доход за последние полгода уменьшился наполовину при наличии непогашенных кредитов и другой задолженности. Стоимость его имущества сократилась более чем на 50% при наличии непогашенных кредитов и другой задолженности. Размер долгов больше чем вполовину превышает стоимость всех активов должника. Существуют другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время должник не сможет обслуживать текущие платежи (угроза неплатежеспособности).

«В случае подтверждения в судебном заседании неспособности должника удовлетворить требования кредиторов такое лицо признается банкротом. После опубликования объявления о признании физического лица банкротом и открытия процедуры погашения долгов, кредиторы могут обращаться с кредиторским требованиями к должнику», — сказал Артем Кузьменко.

Кто бы не инициировал банкротство человека — он сам или его кредитор — ему будет назначен арбитражный управляющий. Назначает его суд, а оплачивает услуги — заявитель. И практически сразу: он депонирует будущее вознаграждение на счет нотариуса. Управляющий составляет план реструктуризации задолженности или реализации имущества должника, и контролирует процесс.

Как пояснил Дмитрий Касьяненко, сначала к физлицу может быть применена процедура реструктуризации. И только если оно не справится с новым графиком платежей, будет продавать имущество. Человек не сможет свободно распоряжаться ни своим имуществом, ни деньгами, например, получаемой зарплатой. В законопроекте на этот счет есть лишь два исключения: если у человека нет семьи, то арбитражный управляющий будет выделять банкроту из зарабатываемых сумм лишь один прожиточный минимум — это 1700 грн., а если есть — еще по одному минимуму (по 1700 грн.) на каждого иждивенца, находящегося на содержании.

Что возьмут

Распродажа имущества обанкротившегося физлиц будет происходить по той же процедуре, по которой сейчас банкротят украинский бизнес. После сбора только добра вместе — в ликвидационную массу: того, что у него было до и после банкротства.

Речь как о целостном владении, например, квартирой или машиной, так и о частичном. Если банкроту принадлежит лишь половина жилья, то выделяется его доля в 50%, оно продается, и кредиторы смогут отобрать лишь долю должника, а оставшиеся деньги от продажи недвижимости должны быть возвращены остальным совладельцам. Правда, в подобных ситуациях есть и исключения.

«В состав ликвидационной массы не включается единственное социальное жилье: квартира, с общей площадью до 60 кв. метров (или жилой до 13,65 кв. метров на каждого члена семьи должника, место жительства которого зарегистрировано в этой квартире) или жилой дом до 120 кв. метров. А также иное имущество должника, на которое, согласно законодательными актами Украины не может быть обращено взыскание», — отмечают в Eterna Law.

Также хозяйственный суд может по мотивированному ходатайству должника исключить из состава ликвидационной массы имущество, на которое может быть обращено взыскание, но оно необходимо для удовлетворения насущных потребностей должника и его семьи. При этом стоимость такого имущества не может превосходить 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн).

К тому же в ходе этого процесса будет сохраняться возможность договориться и заключить мировое соглашение с кредиторами, которое позволит сохранить имущество должника от продажи на торгах.

Например, если жилье куплено в кредит, то по ходатайству должника и при наличии согласия кредитора, выдавшего деньги на покупку, суд может отдельным постановлением вывести это жилье из-под реализации. Для этого надо только, чтобы этот долг был погашен как минимум наполовину. И человек письменно пообещал рассчитаться по всему долгу в будущем.

Зачем все это нужно

Мотивация кредиторов в таких случаях понятна — им нужна разыскать все добро должника, чтобы максимально погасить долги. А вот для человека, который сам решил объявить себя банкротом, — это способ обрести свободу, и перестать ходить по судам. , правда, будет несколько ограниченной — но все же.

«После официального признания человека банкротом и взыскания имущества, кредиторы не смогут больше требовать от него никаких выплат. Он банкрот — точка. Хотя это повлечет за собой определенные ограничения. Например, нельзя будет в течение 5 лет оформлять новые займы, заключать договоры поручительства. К тому же люди не смогут работать адвокатами, частными нотариусами и по ряду других специальностей. К тому же банкрота могут ущемляется в правах — сделать его невыездным. Что, кстати, недопустимо, поскольку нарушает Конституцию. Равно как и исключения, предусмотренные законопроектом. Например, банкрот не избавляется от обязательств по договорам поручительства, что совершенно нелепо и, считаю, должно дорабатываться ко второму чтению законопроекта», — отметил в разговоре с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Начать жизнь с чистого листа — единственный плюс для человека. После продажи кредиторами найденного имущества и официального банкротства должника, он выйдет на нулевую точку. С него больше не смогут требовать возврата старых долгов. У кредиторов не будет права на новое имущество. Все что человек заработает в будущем или просто получит — например, в наследство или дар — все это будет принадлежать ему.

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