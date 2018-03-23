В 2017 году Украина использовала 33 миллиарда кубических метров природного газа. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент.

"Вся страна в прошлом году использовала 33 млрд кубов (газа - ред.), 7 млрд кубов было завезено из Европы, 15,5 млрд добыла государственная компания "Укргаздобыча", - сообщил В.Гройсман.

Кроме того, глава правительства объяснил, каким образом формируется цена на газ внутри Украины.

"Формирование цены происходит от мировых цен на газ в мире, и в Европе в том числе. Мы сможем формировать собственные цены в стране, когда мы будем экспортировать, а не импортировать газ. К 2020 году мы должны полностью обеспечить свои потребности, но для этого нужно много еще инвестировать", - резюмировал В.Гройсман.

Напомним, Премьер Владимир Гройсман прогнозирует уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов до 2022 года.

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