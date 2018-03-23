Объявляя голодовку, внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила о готовности "снова пройти этот путь". Савченко избирают меру пресечения Фото: lb.ua "Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь", – сказала она.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц.Находясь в России, где ее обвиняли в убийстве журналистов на Донбассе, Савченко голодала в знак протеста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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