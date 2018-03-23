Депутат Верховной Рады Надежда Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

Об этом она заявила в ходе заседания Шевченковского райсуда, который избирает меру пресечения.

"Из только, что только что сказали, правда в одном: я не уважаю ни президента, ни Верховную Раду...

Это поддерживает 98% украинцев, которые также считают меня героем Украины.

ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями.

Поэтому вы спекулируете. Нет террористических организаций ДНР и ЛНР.

Это временно оккупированная территория, где проживают люди", - заявила она после того, как прокурор зачитал обвинение.

Прокурор повторил ранее озвученные факты генпрокурором Луценко. Он подчеркнул, что Савченко, "будучи совершенно настроенной личностью, установила личный контакт с террористами Захарченко и Плотницким ещё в 2014 году".

"Вступив в преступный сговор, она планировала широкомасштабные террористические акты с подрывом из минометов и с использованием гранат зданий Верховной Рады и госучреждений в правительственном квартале. А также планировала осуществить массовые убийства должностных лиц, народных депутатов... захват жилых домов с последующим убийством президента Пётра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и других высших должностных лиц в государстве", - сообщил он.

Она заявила, что к ней ежедневно более 20 обращений граждан, правоохранителей, судей просят ее о помощи, как народного депутата.

"Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что они боятся украинского народа.

Принято политическое решение меня поймать.

Если я остаюсь в тюрьме я еще раз оглашу, что такое народ Украины и что такое герой.

С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", - заявила Савченко.

Напомним, следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

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