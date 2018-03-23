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Роды в Украине будут бесплатными, - МОЗ
23.03.2018 12:42
Роды в Украине будут бесплатными, - МОЗ
Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы
Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.
Роды в Украине будут бесплатными, - МОЗ Фото: з вільних джерел

Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц, -   говорится на сайте МОЗ.

В частности, в ст. 4 п.1 Закона Украины "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" № 2168-VIII отмечается:

"В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг лекарственных средств, связанных с предоставлением:

  • экстренной медицинской помощи;
  • первичной медицинской помощи;
  • вторичной (специализированной) медицинской помощи;
  • третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
  • паллиативной медицинской помощи;
  • медицинской реабилитации
  • медицинской помощи детям до 16 лет;
  • медицинской помощи в связи с беременностью и родами ".

Медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, предоставляемых украинском. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.

Напомним, с 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, который отменяет ряд форм первичной учетной документации , в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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