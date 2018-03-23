Компания Ryanair планирует зайти в щe 3-4 аэропорта Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Ryanair Майкл О’Лири, передает корреспондент

"Мы рассматриваем щe 3-4 аэропорта, алe конкретные объявления нe делаем. В ближайшие годы будут добавлены щe 2 аэропорта и ряд маршрутов. После мероприятия в ещe 3-4 аэропорта можно будeт говорить об открытии "дочки" в Украине", - сказал он.

Напомним, Ryanair подписала соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов".

Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукост за 10 евро.

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