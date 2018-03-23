Погода, Новости, загрузка...
Високі підбори і стильне вбрання: донька Фреймут дебютувала на подіумі (ФОТО)
23.03.2018 12:44
8402_33.jpg (23.9 Kb)

Днями у столичному готелі відбувся Junior Fashion week, в межах якого було JFW Main event - головне шоу української дитячої Тижня моди.

На подіум вийшли непрофесійні моделі, діти селебрітіс - зокрема донька телеведучої Ольги Фреймут - Злата, дочка відомого спортсмена Ельбруса Тадеєва - Єва, донька телеведучої Даші Трегубової - Поліна, внучки співачки Оксани Білозір - Ліза і Анна-Марія, донька актриси і ведучої Лілії Ребрик - Діана.

Злата вийшла на сцену у світлинх джинсах та голубій сорочці, доповнивши образ туфлями на високих підборах.

6677_23.jpg (47.84 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить