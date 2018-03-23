Отношение к институтам госвласти в Украине находится на грани "социологического SOS" – эксперт

Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – У украинцев превалирует негативное отношение к государственным институтам власти, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София" и представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Исследования отношения к государственным институтам дало очень тревожные данные, я бы даже сказал, что они на грани социологического SOS: обвальное, негативное отношение людей к институтам власти государства – это институт президента, законодательный орган парламент и Кабинет министров как исполнительный орган государственной власти", - сказал философ Андрей Ермолаев.

Согласно результатам опроса, полностью одобряют работу президента 1,7% респондентов, скорее одобряют 14,2%, скорее не одобряют – 28,6%, совсем не одобряют 50,2%, затруднились ответить – 5,3%.

При этом совсем не одобряют работу Верховной Рады 59,9%, скорее не одобряют 27,6%, скорее одобряют – 7,2%, и полностью одобряют 0,6%, затруднились ответить 4,7%.

Работу Кабинета министров полностью одобряют 1,1% респондентов, скорее одобряют - 11,4%, скорее не одобряют – 28,0%, совсем не одобряют 53,1%, затруднились ответить – 6,4%.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.