Подписание соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом зависит от завершения процесса выхода Великобритании из ЕС. Об этом сказал во время пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент.

"После последних переговоров с Еврокомиссией, состоявшихся в феврале этого года, стало понятно, что единственным реальным сценарием подписания соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом является время выхода Британии из ЕС. Поэтому точка отсчета - это завершение Brexit", - сказал Омелян.

Он уточнил, что на избрание маршрутов Ryanair повлияло отсутствие общего авиапространства с Европейским Союзом.

Напомним, в Еврокомиссии отметили, что Украина и ЕС готовы к более тесным транспортным связям.

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