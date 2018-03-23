Памятник большевистскому деятелю Кирову были демонтированы

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников, пишет Укринформ .

"Памятник большевистскому вождю Кирову были демонтированы после сегодняшней встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводивськои сельсовета Максиму угловой предъявлено некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводивци этой скульптуры", - отметил Лоскутников .

Ранее председатель сельсовета Угловой отказывался выполнять требования закона о декоммунизации, мотивируя это отсутствием надписи или таблички на постаменте памятника.

"Я прибыл в Заводовка и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры - Кирову или кому-то другому. Ибо на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить", - объяснял свою позицию Кутовой.

В то же время он подтвердил, что руководство Березовского района уже обращало внимание на игнорирование требований закона, предусматривающего снос символов тоталитарного режима.

"Однако мне не показали документов, что это именно памятник Кирову. Я знаю только, что местные жители когда-то работали в колхозе им. Кирова. И также знаю свои права и полномочия", - утверждал председатель.

Как сообщалось, в прошлом году так же пытался блокировать снос последних памятников вождям тоталитарного режима Ленину и Калинину в Болградском районе Кубейський поселковый голова. При этом прежний партфункционер КПСС ссылался на недостаток средств для проведения демонтажных работ.