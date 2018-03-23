Пара олимпийских чемпионов Алена Савченко и Бруно Массо стали победителями Чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в Милане. Спортсменам удалось обновить собственный рекорд по очкам в произвольной программе, а также превзойти лучший показатель суммы баллов, заработанных в двух прокатах. Об этом свидетельствует результат, обнародованный на сайте соревнований.

В четверг, 22 марта, судьи поставили Савченко и Массо за прокат произвольной программы 162,86 балла, а их собственное достижение, установленное на Олимпийских играх-2018, было равно 159,31 балла. Суммарно немецкая пара одержала 245,84 балла.

Второе место на Чемпионате досталось представителям России Евгении Тарасовой и Владимиру Морозовому, а третье - французским фигуристам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.

Отметим, что Алена Савченко - уроженка Украины. В 2004 году девушка представила страну на соревнованиях, после чего переехала на территорию Германии.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, лидеры биатлонной сборной Украины сестры Вита и Валентина Семеренко намерены продолжать свои выступления за национальную команду.

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