только проводится около двадцати обысков

Об этом в Facebook сообщает представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции . Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства " , - отметил он.

Лысенко добавил, что целью этих следственных действий является выявление документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства, отметил представитель ГПУ.

Как сообщал iPress.ua , 7 марта следователи и оперативники управления по защите экономики (УЗЭ) провели обыски в управлении капитального строительства (УКС) Запорожской облгосадминистрации, должностных лиц которого подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада.