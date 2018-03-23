Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение отозвать посла из РФ страны ЕС принимали, употребляя формулировку "с большой долей вероятности" по поводу причастности РФ к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Песков "сожалеет" по поводу решения ЕС Фото: ЕРА По его словам, решение отозвать посла страны ЕС принимали, употребляя формулировку "с большой долей вероятности" по поводу причастности РФ к отравлению бывшего шпиона.Песков утверждает, что Россия "абсолютно однозначно не имеет никакого отношения" к делу Скрипаля.Как заявил спикер Кремля, Москва не в курсе, какие аргументы приводил Лондон на встрече стран ЕС 23 марта, и в чем европейские лидеры намерены поддерживать Великобританию.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов.В тот же день лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Британская газета The Guardian сообщила, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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