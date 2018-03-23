|Савченко заявила о начале голодовки
|23.03.2018 13:06
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"Я готова снова пройти этот путь"Народный депутат Надежда Савченко объявила о начале голодовки.
Фото: radiosvoboda.org
Об этом из зала Шевченковского суда в Киеве, где Савченко выбирают меру пресечения, сообщил Общественного .
"Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь", - сказала Савченко во время судебного заседания.
Прокуроры требуют взять под стражу Савченко без возможности залога. Сама Савченко заявляет, что ее дело "политически мотивировано".
Народной депутату Надежды Савченко обвиняют попытку свержения конституционного строя, посягательство на жизнь президента Украины, подготовку террористического акта, содействие деятельности террористической организации и незаконное владение оружием. Все это тянет на пожизненное заключение.
Напомним, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности , задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.