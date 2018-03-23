После начала агрессии на территории Украины Россия планировала прежде только захватить совсем не Донецк или Луганск

Об этом заявил координатор группы "", нардеп Дмитрий Тимчук, передает .

Эксперт добавил, что к 2015 году в Украине существовала угроза создания так называемой "Харьковской народной республики".

Он признал, что в 2014 году в Харькове и Харьковской области активно работали агенты российских спецслужб.

"На начало 2014 года мы наблюдали, что основные усилия как раз направлялись на Харьков - в плане создания различных нелегальных и легальных общественных организаций вроде того же" Оплота ". По нашим данным и по данным украинских спецслужб, в Донецке и в Луганске такой активной деятельности не было. Это означает, что первоначальной целью Путина был, в первую очередь, Харьков, и уже потом Донецк и Луганск ", - заявил Тимчук.

Он отметил, что тогда сепаратисты не смогли реализовать свои планы в Харькове, а сейчас угрозы создания "ХНР" не существует.

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