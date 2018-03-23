Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Баннык.

Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде ареста для Савченко, он перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют, и отметил, что в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Нардеп объявила голодовку с сегодняшнего дня. Об этом она сказала, комментируя «неправильное» решение власти ее «закрыть».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира