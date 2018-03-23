23 марта участники "Национального корпуса" перекрыли движение транспорта на проспекте Победы в районе метро Святошино. Причиной стали обыски баз разных боевых батальонов на территории завода АТЭК.

Поддержать националистов прибыли также участники радикальной организации С14 и ВО "Свобода". Периодически вспыхиваюти потасовки между полицией и участниками праворадикальных организаций.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил, что все происходящее - политическая провокация, а не правовые действия.

"Сегодня в 6 утра была захвачена Рекрутинговая база полка "АЗОВ"- наш дом, который мы восстановили из руин разрушенного завода.

Наш дом, который через себя пропустил как минимум, полторы тысячи добровольцев на фронт, который сейчас дает приют ребятам, которые занимаются порядком на улицах", - сказал он.

По его словам, силовики не показали ни одного документа, в котором были бы указаны основания, по которым происходят обыски.

Кроме того, он добавил, что точно не известно, какая именно правоохранительная структура проводит эти незаконные действия.

"Я не знаю точно, кто здесь есть, но как минимум можем сказать, что это спецподразделение МВД "КОРД", - добавил Билецкий.

Также он добавил, что спецназовцы выломали двери и ограбили помещения.

"Были сломаны все двери, украденны вещи. Ужасно то, что падонки с милицейскими шевронами украли ордена людей, которые воевали за эту страну", - подчеркнул он.

Кроме того, Билецкий не исключает, что в помещение могли что-то подбросить, "какие-то очередные" гранаты Савченко ". "Их задача сегодня - политическая провокация, а не правовые действия", - подытожил он.

Полицейские проводят следственные действия на территории завода "АТЭК", на которой располагается офис партии "Национальный корпус".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

Представитель полиции подтвердил, что следственные действия проводятся по решению суда, но отказался уточнять, связаны ли они с партией.

"Следственные действия проводятся по решению суда сотрудниками Главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности", — сказал он.

В то же время, как сообщается в твиттере "Виктория Правды", обыск на заводе АТЭК может обнаружить много интересного. "Обыск на АТЭК в Киеве вынуждает нардепа Билецкого показать всем украинцам, что ему плевать на законы, он никогда не признавал любую власть, а склад с оружием и взрывчаткой, приведёт в шоковое состояние многих его сторонников", - говорится в сообщении.

Обыск на АТЕК в Киеве вынуждает нардепа Билецкого показать всем Украинцам, что ему плевать на законы, он никогда НЕ признавал любую власть, а склад с оружием и взрывчаткой, приведёт в шоковое состояние многих его сторонников.

И не понятны действия так называемого "журналиста".... pic.twitter.com/ryajS0rWU0 — Виктория_Правды (@pravda_1) 23 марта 2018 г.

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