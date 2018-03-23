Глава "Нафтогаза" обжаловал штраф 8,3 млрд грн от Энерготаможни

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Окружном административном суде Киева два постановления Энергетической таможни ГФС о наложении на него персонального штрафа на 7 и 1,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте админсуда, передает со ссылкой на .

Слушания по одному из исков запланированы на 11 апреля, дата рассмотрения второго еще не определена.

Напомним, 27 февраля Энергетическая таможня ГФС выставила главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву два штрафа на 7 и 1,3 млрд грн за то, что тот "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".

Речь идет о покупках природного газа у «Газпрома» в 2015 г. «Нафтогаз» до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не подписали акта приема-передачи. НАК объясняет это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, которые несанкционированно поставляются им на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный российской компанией акт.

"Нафтогаз" прекратил поставку газа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей 19 февраля 2015 г. С того времени поставки газа на эту территорию осуществляет российский "Газпром", который до 2018 г. выставлял счета по его оплате "Нафтогазу". Украинская компания не признает эти поставки, поскольку они осуществляются без ее контроля и ведома. Этот газ был предметом спора в Стокгольмском арбитраже и по заявлению «Нафтогаза» арбитраж стал на сторону украинской компании. После вынесения решения арбитражем, "Газпром" прекратил выставлять "Нафтогазу" счета за этот газ.