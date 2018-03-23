|Взрыв на химзаводе в Чехии: пятеро погибших были гражданами Румынии
|23.03.2018 13:14
|
Гражданство шестого человека пока не сообщаетсяПятеро из шести человек, погибших в результате взрыва на химическом заводе в Чехии, были гражданами Румынии.
Фото: idnes.cz
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Румынии 23 марта, пишет " Радио Свобода ". Гражданство шестого человека пока не сообщается.
Президент Румынии Йоханнис поручил правительству и дипломатическому персоналу обеспечить помощь семьям жертв.
Напомним, вчера, 22 марта, на химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв .
Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetrol.
Поделитесь статьей с друзьями