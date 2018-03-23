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Взрыв на химзаводе в Чехии: пятеро погибших были гражданами Румынии
23.03.2018 13:14
Взрыв на химзаводе в Чехии: пятеро погибших были гражданами Румынии
Гражданство шестого человека пока не сообщается
Пятеро из шести человек, погибших в результате взрыва на химическом заводе в Чехии, были гражданами Румынии.
Взрыв на химзаводе в Чехии: пятеро погибших были гражданами Румынии Фото: idnes.cz

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Румынии 23 марта, пишет " Радио Свобода ". Гражданство шестого человека пока не сообщается.

Президент Румынии Йоханнис поручил правительству и дипломатическому персоналу обеспечить помощь семьям жертв.

Напомним, вчера, 22 марта, на химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв .

Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetrol.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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