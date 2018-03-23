Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, передает «Украинская правда».

Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде ареста для Савченко, он перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют, и отметил, что в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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«Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений … подтверждаются приложенными материалами. Это дает довольно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой,» — сказал Банник.

В знак протеста обвиняемая Надежда Савченко решила начать очередную «голодовку».

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня», — заявила она.

«Оружие вывозилось от врага с целью изучения его. Задержание незаконно. Не на месте преступления, которого в принципе не было», — добавила Савченко.

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