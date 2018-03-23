Глава партии "За життя", нардеп Вадим Рабинович заявил, что власть вступила в сговор с лидерами Оппозиционного блока, владельцами облгазов Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным с целью наживы на повышении стоимости газа. | Вадим Рабинович: Политики вспомнили, что они патриоты, – и готовы доказывать это при первой же возможности Скриншот: Вадим Рабинович / YouTube "У нас нет никакой необходимости в повышении цены на газ, но мы вопреки законам экономики это делаем. Подобная тенденция – это результат сговора группы лиц с целью повышения стоимости и получения выгоды. Бенефициарами такого сговора являются владельцы облгазов – Бойко и Левочкин. Именно они владеют абсолютным большинством компаний – поставщиков газа. Группа Бойко–Левочкина по договоренности с властью повышают цену для населения до европейского уровня, обворовывая народ. Уже сейчас украинцы не в состоянии оплачивать платежки, страна имеет миллиардные задолженности. И эти хапуги хотят повысить цену еще на 7%? Это экономический геноцид!" – считает нардеп.Повышать тарифы на коммунальные услуги вероятно только после перезапуска экономики, добавил он."Нужно строить заводы, дать льготы бизнесу, ввести налоговые каникулы для hi-tech сферы, а не менять законодательство под себя и устраивать "маски-шоу" "Новой почте". Сейчас не время показательного патриотизма, а время строить прагматичные отношения с партнерами и время возрождать экономику. Если они допустят полный разрыв экономических связей с РФ, партия "За життя" точно получит большинство голосов избирателей на следующих выборах, потому что граждане Украины не будут терпеть подобное экономическое надругательство над собственной страной и собственным карманом", – уверен Рабинович.Прекращение сотрудничества с Россией он назвал "кретинизмом"."Приостановка действия программы сотрудничества с Россией – проявление политики экономического кретинизма. Даже официальная украинская статистика говорит о том, что самый большой прирост в торговле за 2017 год зафиксирован именно с Россией, самые большие валютные поступления извне – от украинских "заробитчан" из РФ (более 9 млрд долларов!), торговый оборот равен 7 млрд долларов. Эти показатели говорят сами за себя! Власть же хочет эти экономические связи разорвать, а в ЕС вывозить карпатский лес и уговаривать МВФ, а также других европейских доноров дать нам хотя бы еще 1 млрд долларов. Это нездоровая экономическая политика, настоящий кретинизм!" – заявил политик.Тему прекращения торговли с Россией он считает частью предвыборной риторики."Политики вспомнили, что они патриоты, – и готовы доказывать это при первой же возможности, не учитывая национальные интересы страны. Я никогда не выступал против ЕС. Просто нужно строить Европу у нас дома – в Украине. Сегодня же европейцы заинтересованы лишь в нашем кругляке и рабочей силе. Подобная недальновидность руководства страны в конце концов приведет к дефолту только потому, что мы будем не в состоянии прокормить граждан", – убежден народный депутат. ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / NewsOne С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС). В июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ, но не указал подробностей. 1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цену на газ для населения в Украине поднимать не будут. Он отметил, что переговоры с МВФ по этому вопросу еще идут. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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