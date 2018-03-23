|Для полетов в Украину Ryanair закупит новые Boeing
|23.03.2018 13:19
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Для полетов в Украину компания закупит новые самолеты Boeing. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает корреспондент .
"Самолеты закупаются напрямую у Boeing. В августе, сентябре и октябре планируется закупить по 8 самолетов. Для полетов в Украину будут использоваться, как новые самолеты, так и старые (которым по 3-4 года). Весь флот компании очень тихий и энергоэффективный", - сообщил Майкл О'Лири.
Напомним, Ryanair подписала соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов".
Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукосте за 10 евро.
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