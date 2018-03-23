Ryanair не исключает открытия "дочки" в Украине, но после расширения сети и открытия баз

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair, который с октября 2018 года намерен начать полеты в Киев и Львов, не исключает в будущем открытия в Украине дочерней компании, однако этому должно предшествовать развитие сети и базирование самолетов здесь.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом заявил CEO авиакомпании Майкл О'Лири в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" в пятницу.

"У нас есть уверенность, что в ближайшие два года как минимум два больших аэропорта будут добавлены. И больше маршрутов из Киева и Львова. Следующий большой этап, который мы уже обговаривали с министром (министром инфраструктуры Владимиром Омеляном – ИФ) - это возможность открытия баз, в Украине. Это может случиться, когда у нас уже будут работать 3-4 аэропорта и определенное количество маршрутов. Мы ожидаем, что в Украине мы будем расти быстрее, чем в Польше", - сказал он.

Между тем М.О'Лири подчеркнул, что говорить про украинскую "дочку" пока рано, сначала должны заработать анонсированные 15 маршрутов, начать расти пассажиропоток.

"Сначала учатся ходить, потом бегать. Сначала будем работать в двух аэропортах, потом 4-5 аэропортов. Одну, может, две базы откроем. После открытия баз, вероятно, мы откроем ремонтный центр, IT- составляющую, после этого уже можно будет думать об открытии дочки в Украине. Это то, что обсуждалось и то, что мы будем и дальше активно рассматривать. Вопрос в том, как быстро мы сможем развиться в Украине. Нас сейчас ограничивает недостаток самолетов", - резюмировал он.

Как сообщалось, Ryanair в октябре 2018 года запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова. Так, компания запустит полеты из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

Согласно данным системы бронирования билетов авиакомпании, цены от EUR9,99 есть в наличии на маршрутах в Польшу и Вильнюс, EUR19,99 – в Лондон, Стокгольм. Цена на полеты в Барселону, например, в ноябре - от EUR29,99.