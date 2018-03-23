Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал совместную поездку на Донбасс с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дриана и Хайко Маас. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент

"Жаль, что мы не смогли поехать сегодня на Донбасс, но мы договорились, что сделаем это с новым министром иностранных дел Германии вместе, поедем втроем", - сообщил П.Климкин.

Как сообщал 4 января из-за сложных погодных условий Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли попасть на линию разграничения в Донбассе.

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