Народный депутат Украины Надежда Савченко во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев сообщила, что начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, она будет голодать. Такое заявление нардеп сделала во время избирания ей меры пресечения, которое транслирует в прямом эфире телеканал NEWSONE .

Кроме того, во время своего выступления Надежда заявила, что так называемые ДНР и ЛНР - это не террористические организации, а открытое в ее отношении дело - политически мотивированное.

"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, они поддерживают Россию. Это территория, где проживают люди..люди украинские. У меня есть наградное оружие, которое я никогда не применяла. Дело является политически мотивированным. Я была предупреждена, что есть заказ на мою политическую ликвидацию. Заказчиком была власть президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Оружие вывозилась в целях изучения. Обвинения необоснованные", - высказалась депутат.

Как сообщал svodka.net ранее, Марк Фейгин, который помогал освободить из российской тюрьмы народного депутата Надежду Савченко, прокомментировал скандал вокруг политика . Фейгин напомнил, что ранее не раз критиковал поведение Савченко после освобождения.

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