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Опубликованы "живые" фото нового флагмана от Huawei
23.03.2018 13:34
В Сети были опубликованы "живые" снимки флагманского смартфона Huawei P20 и его "младшего брата" Huawei P20 Lite, презентация которых должна состояться 27 марта. Об этом пишет Android Headlines.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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