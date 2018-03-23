В 2010 году Андрей Парубий, будучи депутатом Верховной Рады шестого
созыва, бросил в парламенте дымовую шашку во время голосования за
Харьковские соглашения. Экс-нардеп Кирилл Куликов подчеркнул, что
уголовное производство открыли по статье "терроризм". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Парубий бросил в парламенте
дымовую шашку в 2010 году Фото: EPA "В 2010 году некий депутат
зажег дымовую шашку и метнул ее прямо в зале Верховной Рады! В
отношении депутата ГПУ возбудила уголовное дело по статье
"терроризм", – отметил он.Куликов добавил, что его интересует,
на какой стадии находится расследование этого дела, почему ГПУ
до сих пор не допросила всех свидетелей преступления и когда будет
внесено представление на Парубия в Верховную Раду.
https://www.facebook.com/kirill.kulikov.77/posts/1792673540775642
Парубий бросил дымовую шашку 27 апреля 2010 года на пленарном
заседании Верховной Рады шестогоI созыва во время
голосования за Харьковские соглашения.Генпрокурор Юрий Луценко
заявлял в мае 2016 года, что Парубий до сих пор проходит по этому
делу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира