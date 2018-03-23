В 2010 году Андрей Парубий, будучи депутатом Верховной Рады шестого созыва, бросил в парламенте дымовую шашку во время голосования за Харьковские соглашения. Экс-нардеп Кирилл Куликов подчеркнул, что уголовное производство открыли по статье "терроризм". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий бросил в парламенте дымовую шашку в 2010 году Фото: EPA "В 2010 году некий депутат зажег дымовую шашку и метнул ее прямо в зале Верховной Рады! В отношении депутата ГПУ возбудила уголовное дело по статье "терроризм", – отметил он.Куликов добавил, что его интересует, на какой стадии находится расследование этого дела, почему ГПУ до сих пор не допросила всех свидетелей преступления и когда будет внесено представление на Парубия в Верховную Раду. https://www.facebook.com/kirill.kulikov.77/posts/1792673540775642 Парубий бросил дымовую шашку 27 апреля 2010 года на пленарном заседании Верховной Рады шестогоI созыва во время голосования за Харьковские соглашения.Генпрокурор Юрий Луценко заявлял в мае 2016 года, что Парубий до сих пор проходит по этому делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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