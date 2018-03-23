Опять Савченко в футболке с тризубом в зале суда. Дежавю какое-то. Обвинение зачитывает длинный список разнообразных преступлений, которые ей вменяются в вину, Надя ведет себя, как всегда, достойно. Орет что-то. Как отреагирует Европейский Союз? Обеспокоены ли наши будущие партнеры по членству задержанием бывшей узницы страшных, темных, постоянно сырых путинских застенков? Пока удалось нарыть только выражение «некоторой озабоченности». Надо, дескать, посмотреть на развитие ситуации, проанализировать факты и так далее.

Госдеп вообще как воды в рот набрал. А как в свое время Псаки топила за нашу летчицу! Аж бусики на шейке от возмущения тряслись: «Мы требуем освободить Савченко без всяких условий, обеспокоены состоянием ее здоровья». Про подводную лодку, застрявшую во льдах то ли Арктики, то ли Антарктиды, и то больше разговоров. Говорят, что фейк и она сама плавает. Тем временем Надя де-факто сидит. Верховный главнокомандующий поздравил руководителей ГПУ и спецслужб с блестящим завершением спецоперации, направленной на противодействие кровавой гибридной войны России. Премьер Гройсман был более сдержан в своих оценках и выразил пожелание пройти психологическое освидетельствование. Не самому, а в компании с Савченко. Во всяком случае, у меня такое чувство сложилось.

Очень важна реакция европейской «спильноты», которая всегда лучше нас разбирается, что надо делать, а что лучше тупо отложить и зарыть. Опять-таки права и свободы человека – их традиционная тема. Но, с...ка, нет никаких четких и внятных сигналов. Повторяется история с Михо Саакашвили. Тоже большой друг Украины, оказавшийся в конечном итоге подонком, работавшим на ФСБ в виде Курченко.

США и Евросоюз «внимательно следили за развитием событий». Михо набили табло, натянули кепку на ж…пу, погрузили в чартер и выкинули в Польше. Надю быстро лишили неприкосновенности, отвели в СИЗО СБУ, а теперь Шевченковский суд выбирает меру пресечения, Саакашвили отпустили на поруки и только потом натянули кепку в кабаке на... Ну вы поняли. Савченко закрыли, и теперь она будет петь гимн Украины в клетке.

«В России Савченко часто отказывали в праве на справедливое судебное разбирательство, содержание под стражей серьезно сказалось на ее здоровье, требуем ее немедленного освобождения». Это заявление Евросоюза. До того, как разоблачили гибридную операцию по внедрению Савченко в Раду с целью совершения теракта, совмещенного с государственным переворотом. Почему не приехал специалист по посадке Нади, известный адвокат Марк Фейгин? Много непонятного в деле по повторной посадке Савченко. Но неотложные выводы необходимо сделать уже сейчас.

Первое: немедленно признать Раду зоной повышенной опасности и обязать всех без исключения депутатов пройти медицинский осмотр у опытного ветеринара.

Второе: кроме сканнеров, которые нашел на свалке Парубий и установил на входе, следует ввести постоянное дежурство умышленно обученных собак на предмет наличия у парламентариев психотропных препаратов. Немедленно пресекать любые попытки приема неустановленных веществ депутатами с целью сокрытия улик.

Третье: выпустить специальное объяснение для послов ЕС и США, аккредитованных в Киеве, по поводу так называемого «казуса Савченко». Сделать выговор на применение Россией специальных технологий перепрошивки узников-патриотов, которые превращаются в зомби, беспрекословно выполняющих указания Кремля. Связать все с делом Скрипаля и подчеркнуть необходимость усиления санкций против «Газпрома». Ответственный за мероприятие – министр сношений (как правило, внешних) Климкин.

У него довольно лабильная психика и выражение лица для подобного рода ответственной работы.

Четвертое: прекратить прямые трансляции заседания суда над Савченко, поскольку это оказывает негативное влияние на пациентов, которые начинают массово минировать органы государственной власти нации. Такая вынужденная мера позволит купировать в зародыше возникновение когнитивного диссонанса у патриотов и резко снизить общее напряжение по палате.

Пятое: запретить демонстрацию в публичных местах произведений абсурдистов-абстракционистов, которые вызывают ненужные аллюзии с попыткой государственного переворота в формате гибридной войны. Срочно изъять тираж произведений Кафки и, на всякий случай, Гегеля. Мало ли что…

Согласованная позиция ЕС и Украины по повторному аресту летчицы, наличие умышленно обученных собак в Раде, принудительное освидетельствование политических лидеров – это комплекс первоочередных мер в борьбе с российской агрессией. На базе Житомирской психиатрической больницы должен быть немедленно создан центр противодействия психотропным технологиям Путина по натовским стандартам. Европейский Союз и США должны в кратчайшие сроки создать лабораторию по изучению использования феномена е…сти для дестабилизации ситуации в Украине. Наработки этой лаборатории, а также данные, полученные при анализе поведения депутатов, чиновников и активистов, помогут создать алгоритм выявления агентов и резидентов Кремля, внедренных для совершения терактов. Еще раз подчеркну всю опасность ситуации: по словам верховного главнокомандующего, действительно два-три е...нутых могут организовать переворот в Украине и уничтожить нацию как самостоятельное государственное образование.

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