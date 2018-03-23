|Во Франции мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете
|23.03.2018 13:40
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В супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник в органах безопасности, передает
Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы был ранен полицейский.
Как отмечает издание, по словам нападающего, он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".
Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.
Как сообщал накануне в США мужчина пытался совершить теракт на въезде на авиабазу ВВС США Трэвис в штате Калифорния.
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