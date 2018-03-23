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Во Франции мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете
23.03.2018 13:40

В супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник в органах безопасности, передает

Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы был ранен полицейский.

Как отмечает издание, по словам нападающего, он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".

Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.

Как сообщал накануне в США мужчина пытался совершить теракт на въезде на авиабазу ВВС США Трэвис в штате Калифорния.

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