Днем температура воздуха не поднимется выше +1 +5 градусов, при этом может опуститься и до — 1-3 градусов.

По словам Диденко, ближайшей ночью стоит ожидать погодных нюансов.

«Черноморский циклон забросит мокрого снега и дождя на юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но это — только ночью. Днем циклон «съедет» на Турцию», — пишет она.

Синоптик отметила, что в Киеве на выходных не будет осадков, но ночью стоит ждать мороза.

«Кому надо в дорогу именно в ночные часы, — дороги и тротуары могут быть опасно скользкими. А днем ​​- наслаждайтесь сухой погодой, приятными, хотя и маленькими «плюсами» и даже пушистым мартовским солнцем», — добавила Диденко.

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