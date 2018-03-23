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Впавшую в кому после родов Олесю Полянскую примет на лечение польская клиника. Семье надо собрать 250 тысяч гривен
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23.03.2018 13:42
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Из-за анафилактического шока после анестезии во время родов
30-летняя Олеся Полянская перенесла остановку сердца и впала в
кому. От нее отказались врачи в Украине, России и Беларуси. Близкие
девушки договорилась о лечении в Польше, рассказала изданию
"ГОРДОН" родственница Полянской Татьяна Ткаченко. Семье уже удалось
собрать более 84 тысяч гривен, но этого недостаточно. Для
транспортировки и лечения девушки в Польше необходимо еще 250 тысяч
гривен. Родные и близкие обращаются с просьбой о помощи ко всем
небезразличным людям. Ткаченко: Мы видим явный прогресс
– у Олеси стабильная температура тела, ушла отечность,
расслабились мышцы ног Фото из семейного архива "Олеся еще в коме.
Ей продолжают делать массаж – это обязательное условие для
реабилитации в польской клинике. Мы видим явный прогресс: у нее
стабильная температура тела, ушла отечность, расслабились мышцы
ног. Благодаря публикации в издании "ГОРДОН" впервые приезжали
врачи из районной поликлиники всем составом во главе с
главврачом", – рассказала Ткаченко.По ее словам, родные уже
получили все необходимые документы из Польши."Доктор Ян Талар,
исходя из отчетов, которые мы ему отправляли, согласился принять
Олесю на реабилитацию. В клинику мы смогли записаться только на 17
июня, – к нему очень большая очередь. Запись стоила 500
злотых. Эти деньги мы уже оплатили. Если вдруг не сможем приехать,
эта сумма "сгорит", – предоплата не возвращается", –
сообщила родственница Полянской.
Приглашение на лечение в клинику доктора Яна Талара в
Польшу
Она сообщила, что трехмесячное присутствие на лечении в клинике
обойдется в 255 тыс. грн (33 400 польских злотых). Этот счет семья
должна оплатить до 17 июня. Еще одна статья расхода –
транспортировка. Доставить Полянскую в Польшу можно только
реанимобилем, что обойдется в 81 тысячу гривен в одну сторону."Из
дополнительных затрат в клинике только оплата расходных материалов,
которые семья будет оплачивать самостоятельно, по выставленным
счетам. В результате ранее объявленного сбора средств на карте
сейчас 84 661 грн. Услуги массажистов до последнего времени семья
оплачивала самостоятельно. Деньги, которые поступали на карту,
вообще не снимали. Впереди еще два с половиной месяца. Надо
продолжать делать массаж. Но средства семьи уже на исходе. Родители
Олеси сами не выдержат. Нам нужна поддержка", – отметила
Ткаченко.
Счет на лечение
Помочь Олесе Полянской можно перечислив деньги на карту
"ПриватБанка" на имя Татьяны
Николаевны Ткаченко в Украине, на карту
"Беларусбанка" на имя Николая Владимировича
Товкаченко в Беларуси.
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