Из-за анафилактического шока после анестезии во время родов 30-летняя Олеся Полянская перенесла остановку сердца и впала в кому. От нее отказались врачи в Украине, России и Беларуси. Близкие девушки договорилась о лечении в Польше, рассказала изданию "ГОРДОН" родственница Полянской Татьяна Ткаченко. Семье уже удалось собрать более 84 тысяч гривен, но этого недостаточно. Для транспортировки и лечения девушки в Польше необходимо еще 250 тысяч гривен. Родные и близкие обращаются с просьбой о помощи ко всем небезразличным людям. Ткаченко: Мы видим явный прогресс – у Олеси стабильная температура тела, ушла отечность, расслабились мышцы ног Фото из семейного архива "Олеся еще в коме. Ей продолжают делать массаж – это обязательное условие для реабилитации в польской клинике. Мы видим явный прогресс: у нее стабильная температура тела, ушла отечность, расслабились мышцы ног. Благодаря публикации в издании "ГОРДОН" впервые приезжали врачи из районной поликлиники всем составом во главе с главврачом", – рассказала Ткаченко.По ее словам, родные уже получили все необходимые документы из Польши."Доктор Ян Талар, исходя из отчетов, которые мы ему отправляли, согласился принять Олесю на реабилитацию. В клинику мы смогли записаться только на 17 июня, – к нему очень большая очередь. Запись стоила 500 злотых. Эти деньги мы уже оплатили. Если вдруг не сможем приехать, эта сумма "сгорит", – предоплата не возвращается", – сообщила родственница Полянской. Приглашение на лечение в клинику доктора Яна Талара в Польшу Она сообщила, что трехмесячное присутствие на лечении в клинике обойдется в 255 тыс. грн (33 400 польских злотых). Этот счет семья должна оплатить до 17 июня. Еще одна статья расхода – транспортировка. Доставить Полянскую в Польшу можно только реанимобилем, что обойдется в 81 тысячу гривен в одну сторону."Из дополнительных затрат в клинике только оплата расходных материалов, которые семья будет оплачивать самостоятельно, по выставленным счетам. В результате ранее объявленного сбора средств на карте сейчас 84 661 грн. Услуги массажистов до последнего времени семья оплачивала самостоятельно. Деньги, которые поступали на карту, вообще не снимали. Впереди еще два с половиной месяца. Надо продолжать делать массаж. Но средства семьи уже на исходе. Родители Олеси сами не выдержат. Нам нужна поддержка", – отметила Ткаченко. Счет на лечение Помочь Олесе Полянской можно перечислив деньги на карту "ПриватБанка" на имя Татьяны Николаевны Ткаченко в Украине, на карту "Беларусбанка" на имя Николая Владимировича Товкаченко в Беларуси. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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