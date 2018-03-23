|Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете
|23.03.2018 13:50
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Мужчина заявил о своей приверженности террористической группировке «Исламское государство»
23 марта в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете, была слышна стрельба. Об этом сообщает в Twitter агентство AFP, информирует svodka.net.
По данным агентства, во второй перестрелке между злоумышленником и правоохранителями ранен полицейский.
Мужчина заявил о своей приверженности террористической группировке «Исламское государство», отмечает AFP.
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