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Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете
23.03.2018 13:50
Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

Мужчина заявил о своей приверженности террористической группировке «Исламское государство»

23 марта в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете, была слышна стрельба. Об этом сообщает в Twitter агентство AFP, информирует svodka.net.

По данным агентства, во второй перестрелке между злоумышленником и правоохранителями ранен полицейский.

Мужчина заявил о своей приверженности террористической группировке «Исламское государство», отмечает AFP.

#BREAKING Shooting, hostage-taking at supermarket in south France: security source

— AFP news agency (@AFP) 23 марта 2018 г.



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