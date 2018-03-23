Мужчина заявил о своей приверженности террористической группировке «Исламское государство»

23 марта в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете, была слышна стрельба. Об этом сообщает в Twitter агентство AFP, информирует svodka.net.

По данным агентства, во второй перестрелке между злоумышленником и правоохранителями ранен полицейский.

Мужчина заявил о своей приверженности террористической группировке «Исламское государство», отмечает AFP.

#BREAKING Shooting, hostage-taking at supermarket in south France: security source — AFP news agency (@AFP) 23 марта 2018 г.

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