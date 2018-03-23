По роду деятельности читаю мониторинг СМИ 2-3 раза в день. Понятно, что пробегаю глазами заголовки и если что-то заинтересовало, открываю саму новость.

Последние два дня заголовки какие-то скучные. Нет искры.

Утренним мониторингом навеяло. Готовые заголовки — бери и используй.

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Лютые дорожники украли весь снег с дорог области после обильного снегопада.

Куда пропал с трасс снег? Он был еще позавчера.

Под Днепром обнаружена незаконная нерастаможенная гигантская печь, сжигающая снег и дождь.

Мы снег едим — откровенное интервью сотрудника дорожной службы, пойманного на горячем, простите, холодном.

Количество выкинутого за обочины снега не соответствует количеству выпавшего. Начато расследование — пресс-служба любого органа на У.

Власти умышленно запустили в область иногородние фуры, чтобы налипший на их колеса снег был вывезен ими за пределы региона — профсоюз перевозчиков.

В окрестностях Никополя снег растапливали солнечными лучами, отражающимися от панелей солнечной электростанции. Экологи против такого варварского использования возобновляемого источника энергии.

Эффект плацебо. Анализ взятых проб посылочных смесей показал, что дороги посыпали просто пылью, но снег дрожал и таял.

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Губернатор — садист сказал нам землю грызть зубами, но дороги очистить — следовательно нам пришлось расчистить дороги от снега до асфальта, а иначе как нам его грызть — руководитель Райавтодора.

В ОГА презентовали проект постройки ветряных мельниц, вырабатывающих электроэнергию, на которую будут лить воду, собранную в результате таяния снегов в области.

КРУ посчитало все снежинки, выпавшие на область и будет судиться с небесной канцелярией — не досыпали. Облавтодор против.

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В конце каждого заголовка в идеале прибавлять истерическое «Доколе?» для закрепления эффекта.

В общем, до Ъ заголовка конца 2004 года «Перенедопебедили» и широкоизвестного «Misunderaestimated” мне еще далеко, но, если кому надо вывернуть смысл наизнанку — обращайтесь )))

Могу еще слова влет наоборот читать. Смысл в итоге тот же.

#Днепропетровская_Область

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