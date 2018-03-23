Греческий остров Крит в Средиземном море оказался накрыт песчаной бурей, снимки которой активно публикуют пользователи сети. Об этом стало известно, благодаря изданию Earth Chronicles News .

В соответствии с информацией издания, вследствие бури у множества местных жителей оказалось затруднено дыхание, им понадобилась срочная медицинская помощь. Общеобразовательные заведения, а также некоторые другие учреждения закрыли по решению власти.

Видимость - менее нескольких сотен метров. При этом синоптики утверждают, что песчаная буря была принесены из африканской пустыни Сахара.

Для жителей острова данное явление оказалось неожиданным.

Как сообщал svodka.net, в американском городе Нью-Йорк жителей предостерегают от поездок во время урагана . В целом американские авиакомпании отменили более трех тысяч рейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди и других.

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