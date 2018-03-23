Правоохранители проводят около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

СБУ, полиция и прокуратура проводят обыски в одном из департаментов Харьковского городского совета, сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области в Facebook, информирует svodka.net.

Правоохранители отметили, что обыски касаются расследования производства, открытого по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

«Целью указанных следственных действий является поиск документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове», — заявили в прокуратуре.

Согласно сообщению, правоохранители проводят около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

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Харьковский городской совет пока не комментировала обыски.

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