Украинская певица Вера Брежнева поздравила с днем рождения продюсера Александра Цекало. Брежнева: "И ведь существуют еще люди, у которых нет Instagram. Это мой крутой зять, он же брат - Александр Цекало! Фото: ververa / Instagram "И ведь существуют еще люди, у которых нет Instagram. Это мой крутой зять, он же брат – Александр Цекало! И сегодня у него день рождения. Он продюсер многих, любимых вами, крутых сериалов, в том числе "Метод и Мажор", про "Троцкий" и "Гоголь" вообще молчу", – написала она.. И ведь существуют еще люди, у которых нет Инстаграма)) это мой крутой зять , он же брат - Александр Цекало! И сегодня у него День Рождения)) Он продюсер многих , любимых вами, крутых сериалов, в том числе Метод и Мажор * про Троцкий и Гоголь вообще молчу * Так вот давайте поздравим Александра у меня в комментариях , а моя любимая сестра @galushkat покажет ему все ваши теплые слова * #АлександрЦекало #ДеньРождения 23.03.2018 : Спасибо всем огромное за поздравления * Публикация от Vera Brezhneva * (@ververa) 22 Мар 2018 в 10:23 PDT Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в Киеве. Его жена – сестра Веры Брежневой, Виктория Галушко.До этого Цекало был женат на певице Лолите.Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске. Была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах.В сентябре 2017 года Брежнева стала ведущей шоу "Успех" на российском канале СТС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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