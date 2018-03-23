Стоимость газа для населения снизится только после того, как страна перестанет его импортировать. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Укринформ .

"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", - заявил украинский премьер.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс, что ориентировочно должно произойти в 2020 году.

"Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение", - резюмировал глава Кабинета министров.

Как сообщал svodka.net.uа, Украина с начала отопительного сезона почти на 50% снизила запасы природного газа в подземных хранилищах .

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