В Нацбанке Украины объяснили, как намерены сократить количество денег в стране, пишет со ссылкой на

В сообщили, что прекратят выпуск и начнут изымать бумажные 1 и 2 гривны, а также монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

«Сокращение количества банкнот в обращении будет происходить в основном вследствие прекращения дополнительного пополнения ими денежного обращения и одновременно изъятия указанных банкнот и монет из обращения естественным путем, а также их физической потери и использования не по назначению. Сроки изъятия банкнот и монет указанных номиналов являются неограниченными», — отметили в .

Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями:

— при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций и т.д. с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями;

— сдачи изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в НБУ;

— при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и .

Изъятые из обращения изношенные и поврежденные банкноты будут утилизированы.

Напомним, В презентовали новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Однако вводить в обращение новые обиходные монеты будут поэтапно: первый этап – 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны будут вводиться в обращение в 2019 – 2020 годах.

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