Сегодня на склонах близко Французского бульвара было найдено тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области.

Во время осмотра места происшествия рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переработанный сигнальный пистолет.

"Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти - самоубийство.

Напомним, в Киевской области мужчина убил свою жену ножом, а затем пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены.

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