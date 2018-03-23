На территории Российской Федерации вдруг умер известный шансонье Андрей Климнюк. Соответствующая информация была опубликована на его личной странице в социальной сети ВКонтакте.

"22 марта 2018 года ушел из жизни "легенда русского шансона" Андрей Константинович Климнюк... Светлая память", - говорится в обнародованном сообщении.

Известно, что на момент смерти исполнителю было 53 года. Однако причина смерти пока не называется.

Отметим, что Андрей Климнюк родился в 1964 году в Минусинске, после чего переехал в Новосибирск, в котором жил до последних дней. За свою жизнь воевал в Афганистане, после чего получил боевые награды. В коллекции шансонье 31 собственный альбом. Помимо этого, она работал продюсером.

Как сообщал svodka.net, 20 марта, скончался американский миллиардер Питер Петерсон . Петерсон родился 5 июня 1926 года в США в семье греческих иммигрантов. В 1960-х он возглавил компанию Bell and Howell, которая производила кинокамер.

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