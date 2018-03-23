По словам бывшей модели Playboy Карен Макдугал, во время секса с ней бизнесмен Дональд Трамп, который сейчас является президентом США, не использовал презервативов. Макдугал рассказала, что встречи с Трампом были довольно частыми Фото: Karen McDougal / Facebook По ее словам, отношения длились примерно 10 месяцев и закончились в апреле 2007 года.Макдугал не смогла сказать, сколько точно раз виделась с Трампом. Модель объяснила, что не считала встречи, но отметила, что они были довольно частыми. По словам Макдугал, она виделась с Трампом "много десятков раз".Модель рассказала, что он не использовал презервативов. По словам Макдугал, после первого секса Трамп попытался ей заплатить. Модель добавила, что не знала, как на это реагировать.В ходе интервью Макдугал извинилась перед Меланьей Трамп, на которой бизнесмен женат с 2005 года."Извини. Я бы не хотела, чтобы такое сделали со мной", – сказала модель.Модель добавила, что закончила отношения с бизнесменом в 2007 году из-за чувства вины. По мнению Макдугал, отрицая связь с ней, Трамп пытается защитить свою семью и имидж. Модель рассказала, что голосовала за него во время президентских выборов 2016 года.В феврале журнал New Yorker опубликовал восьмистраничный рассказ Макдугал, в котором она рассказала об отношениях с Трампом, начавшихся в июне 2006 года. В Белом доме связь президента с моделью отрицают. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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