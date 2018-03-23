Стали известны первые подробности о фигурантах фильма, который раскрыл террористический заговор Надежды Савченко и Владимира Рубана, передает со ссылкой на .

Березень, Лящ и Кит — именно такие фамилии фигурируют в доказательном видео ГПУ. И по утверждению генпрокурора, это офицеры, которые лично получали от Савченко предложение принять участие в подготовке теракта.

По информации журналистов, эти фамилии выдуманы. Настоящие их имена не разглашаются, так как это люди, которые работают под прикрытием и они попадают под защиту свидетелей.

Уточняется, что в тексте подозрения Рубана и Савченко фигурирует человек, который причастен к задержанию — военный с позывным «Кедр». Известно, что это майор 8-го полка спецподразделения Павел Балов, и скорее только именно ему принадлежит фамилия «Березень». Сам Балов отказался давать комментарии по этому поводу.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира