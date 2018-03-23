|Швейцарскую госкомпанию подозревают в поставках оружия в Россию
|23.03.2018 14:08
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В деле речь идет о продаже пистолетов и снайперских винтовокГенеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против госкорпорации RUAG по подозрению в нелегальных поставках оружия в Россию.
Фото: 112.ua
Об этом сообщает Tribune de Geneve .
22 марта в офисах компании прошли обыски, в ходе которых полицией была изъята документация и носители информации. В RUAG объявили, что полностью сотрудничают со следствием.
Компания сама обратилась в правоохранительные органы, когда заподозрила одного из своих менеджеров в нарушениях и махинациях. Следствие подозревает, что сотрудник Ammotec, являющаяся подразделением RUAG, заключил незаконную сделку с частным банком Julius Baer на поставку оборудования и вооружений для российских спецслужб.
По данным Der Bund, договор касался продажи Федеральной службе охраны России пистолетов и снайперских винтовок. Сумма контракта, который действовал с 2011 по 2015 год, составила 15000000 долларов.
Эти соглашения, по данным прокуратуры, могли нарушать положения швейцарского закона о военно-техническом сотрудничестве с другими странами.
Напомним, введенные против российского АО "Концерн" Калашников "(входит в госкорпорацию" Ростех ") санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия.