|Катающийся на сноуборде щенок-экстремал стал звездой сети
|23.03.2018 14:13
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В США маленький 2-месячный щенок стал настоящим экстремалом и освоил со своей хозяйкой сноуборд, пишет ZOOбизнес.
На видео, снятом возле города Олбани, видно, как маленький пес Астон сидит на спине хозяйки в специальном рюкзачке, и с интересом оглядывается по сторонам, наслаждаясь действием.
По словам хозяйки щенка, Астона приобрел ее супруг, которому по состоянию здоровья нужна служебная собака. Однако пес еще очень мал, и женщина любит брать его с собой в качестве партнера по развлечениям.
Как сообщал svodka.net ранее, в США заводчик змей принес ветеринару необычного удава - у рептилии было две головы, которыми она может двигать асинхронно.
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