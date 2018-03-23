Нападающий заявил, что является членом террористической организации Исламское государство

Мужчина зашел в супермаркет, после чего раздались звуки выстрелов, - сообщает BFMTV .

Префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.

Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".