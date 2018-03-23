ГФС возобновляет автоматическую регистрацию налоговых накладных

Государственная фискальная служба (ГФС) с 23 марта возобновляет работу системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, Министерство финансов утвердило разработанные ранее ГФС критерии для системы рисков после обсуждения их с представителями бизнес-сообществ, указывается на сайте министерства.

"Минфин понимает риск того, что небольшое количество налоговых накладных реальных предприятий может быть заблокировано. Для этого Минфин вместе с ГФС разработал конструкцию, которая будет существенно уменьшать количество заблокированных накладных", – отмечает пресс-служба министерства.

По информации ГФС, новая система анализа налоговой накладной/расчета корректировки состоит из четырех этапов. Вначале система "проверяет" налоговую накладную на наличие рисковых признаков. Среди признаков, по которым накладная не подлежит дальнейшей проверке, установлен "отсекающий" критерий в 3% налоговой нагрузки от оборота и максимальную сумму поставок в месяц – 0,5 млн грн, а также операции по поставке товаров или услуг конечному потребителю. Если накладная не подпадает под эти критерии, система будет испытывать, не выписана ли она "рисковым" налогоплательщиком.

"Критерии рискового плательщика налогов мы пытались выписать так, чтобы они однозначно указывали на плательщика, который занимается "пересортом". Собственно, это – плательщик налогов, зарегистрированный на краденые, утерянные документы, зарегистрированный на подставных лиц и прочее", – цитировала ранее пресс-служба ведомства директора департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николая Чмерука.

Если налогоплательщик не внесен в перечень рисковых, далее СМКОР будет испытывать его налоговую историю. Согласно разработанному ГФС проекту критериев, между показателей, определяющих положительную налоговую историю, в частности, общая сумма уплаты ЕСВ и налогов и сборов более 5 млн грн, наличие собственных либо арендованных земельных участков более 200 га или арендованных земельных участков коммунальной и/или государственной собственности площадью не менее 0,5 га, торговля одинаковыми товарами.

"И только в случае несоответствия всем вышеуказанным критериям буде проводится проверка рисковости совершения операции", – указывает ГФС.

Согласно проекту критериев, рисковыми операции будут признаваться, в частности, в случае несоответствия объема товаров остатку товара на складе, отсутствия лицензии на подакцизные товары в регистрируемой налоговой накладной, отсутствия записи в Реестре плательщиков акцизного налога для субъектов, которые реализую топливо.

Как сообщалось, Верховная Рада в конце 2017 года внесла правки в Налоговый кодекс, предусматривающие, в частности, остановку системы рискового налога на добавленную стоимость (НДС) на два месяца. В течение этого периода Кабмин должен определить оптимальный порядок остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.